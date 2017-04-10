Следующая миссия МВФ может начать работу в Киеве в мае

Миссия Международного валютного фонда для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины может начать работу в Киеве в мае.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Будет где-то в мае, а на следующей неделе я, Олег Чурий (заместитель главы НБУ) и Валерия Алексеевна (глава НБУ Валерия Гонтарева) едем в Вашингтон», - сказал он, отметив, что сейчас в Украине работает техническая миссия Фонда, а в мае должна быть миссия по пересмотру программы, итогом которой может стать предоставление очередного транша.

Ранее директор коммуникационного департамента МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне сообщил, что Международный валютный фонд в текущем году может выделить нашей стране еще три транша кредита в рамках программы расширенного финансирования EFF на общую сумму 4,4 млрд долл. при своевременном проведении предусмотренных программой реформ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов.

5 апреля Национальный банк Украины сообщил о получении очередного транша МВФ, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а Фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией. Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.