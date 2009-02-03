На 1 января в Украине зарегистрировано 876 тыс. безработных

По состоянию на 1 января 2009 г. в Украине официально зарегистрировано 876 тысяч безработных. По неофициальным данным, этот показатель превышает 1 млн. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом заявила в интервью Украинскому бизнес-каналу министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

„В течение прошлого года безработных в Украине было 2,5 млн. человек. Мы трудоустроили 1,1 млн. человек. Трудоустройство безработных продолжается и сейчас, лишь с начала года было трудоустроено 64 тыс. безработных”, - отметила министр.

При этом, по ее словам, в Центр занятости обращаются не только безработные. „Работник, который предупрежден о сокращении за 2 месяца, месяц работает на предприятии, а на второй месяц приходит в центр занятости, его уже ставят на учет, при этом он еще работает на работе и получает зарплату. И, возможно, уже с первого дня после освобождения он сразу пойдет на новую работу. Ведь целый месяц центр занятости уже ищет для него новую вакансию или предложит идти учиться и получить другую специальность”, - пояснила Л.ДЕНИСОВА.

Между тем, как ранее заявлял заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, на конец марта в Украине будет 3,5 млн. безработных граждан.

По его словам, этот прогноз экспертов не учитывает тех, кто в настоящее время работает по сокращенному рабочему дню или находится в отпусках за собственный счет.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что на сегодняшний день основной задачей для руководителей местных государственных администраций является работа с руководителями предприятий о минимизации количества граждан, которых будут увольнять в связи с прекращением работы предприятий.

О сложной ситуации в регионах сообщили присутствовавшие на его брифинге руководители областных государственных администраций Ривненской и Хмельницкой областей Виктор МАТЧУК и Иван ГАВЧУК.

По словам губернатора Хмельницкой области, если ситуация не изменится, то трудящиеся будут выходить на забастовки.

«Вы знаете, у меня есть желание самому возглавить забастовку, если мы пишем Кабинету министров о том, чтобы они пересмотрели вопрос рентабельности по продуктам питания, а они не реагируют», - сказал он. В то же время, по словам И.ГАВЧУКА, понимая свою ответственность, сегодня местные власти проводят работу с профсоюзами, руководством предприятий о минимизации последствий кризиса.

В свою очередь, председатель Ривненской ОГА заметил, что ситуация сама по себе не разрешится, и правительство должно принимать действенные меры.

«Оно само не рассосется, даже в анекдотах оно не рассасывается, в жизни – тем более. Если ничего не делать, будет хуже, а если делать во вред так, как оно делается сейчас, то будет намного хуже. Нужно принимать решительные меры», - сказал В.МАТЧУК.