Межбанк: торги по доллару открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9800/8,0950 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2180/0,2235 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2450/10,4225 грн. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2856/1,2857 долл. США (понедельник - 1,2745/1,2747).

В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.