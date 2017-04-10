В правительстве обещают вскоре показать "вариант справедливой пенсионной реформы"

Вскоре Кабинет министров Украины представит «вариант справедливой пенсионной реформы».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что эта реформа «не предусматривает повышения пенсионного возраста, а поможет нам преодолеть дефицит Пенсионного фонда и уже с 1 октября повысить пенсии для украинцев».

Кубив призвал народных депутатов «объединить усилия и качественной дискуссией показать, что этот вариант является эффективным и он будет проголосован».

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению Международного валютного фонда, по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

В свою очередь Украина, согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.

Согласно меморандуму, реформа должна сфокусироваться на уменьшении масштабов раннего ухода на пенсию, повышении критериев необходимого количества лет работы для выхода на пенсию и создании мотивации платить взносы, а также уходить на пенсию позднее. С учетом того, что влияние этих решений на состояние финансов в пенсионной системе будет постепенным, критически важно действовать незамедлительно.

Согласно письму о намерениях украинского правительства реформа предусматривает следующие элементы: первое - новый набор опций для выхода на пенсию, с большим количеством вариантов пенсионных возрастов, чем есть сейчас, что даст возможность предложить выбор который будет зависеть от количества лет работы. Второе - экономия 3% ВВП (уменьшение дефицита Пенсионного фонда до 3% с 6% ВВП - УНИАН), в том числе, за счет увеличения эффективного количества лет работы перед выходом на пенсию. Третье - убежденность в том, что украинские граждане будут получать пенсии в размере, пропорциональном их взносам, и адекватном реальной ситуации.