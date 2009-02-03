Курс в комбанках Киева: покупка доллара - 8,15 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Киева сегодня увеличился на 0,4%, по сравнению со 2 февраля и составил 8,15 грн., продажи – увеличился на 0,2% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках столицы сегодня увеличился на 0,8%, по сравнению с 2 февраля, и составил 10,44 грн., продажи – на 0,7% – до 10,98 грн.

Средний курс покупки российского рубля в столичных банках уменьшился на 1,2%, по сравнению с 2 февраля, и сегодня составил 0,2046 грн., курс продажи вырос на 0,0079% – до 0,25 грн.

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,19/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

банк «Финансовая инициатива»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,53/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн., к евро – 9,8252 грн., российский рубль – 0,21284 грн.