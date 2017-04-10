В НБУ еще не поступили документы о продаже дочки "Сбербанка" России - ждут на этой неделе

Официальные документы о продаже украинской дочки российского «Сбербанка» пока не поступали в Национальный банк Украины, но могут поступить на этой неделе.

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Об этом сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, российский "Сбербанк" заключил договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

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Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

Справка УНИАН. Дочерний банк «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших по объему активов. 100% акций банка принадлежат «Сбербанку» (Российская Федерация). В ноябре 2015 года банк сменил название на «Сбербанк».