МВФ ежедневно мониторит состояние резервов Украины - Гонтарева

Мониторинг Международного валютного фонда относительно состояния резервов Национального банка осуществляется на ежедневной основе и ежегодно подтверждается международным аудитом, сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

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"Потому несанкционированного использования резервов быть не может, и все инсинуации на эту тему бессмысленны", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с руководителем австрийского Meinl Bank, который ранее активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.