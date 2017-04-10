МВФ ежедневно мониторит состояние резервов Украины - Гонтарева

14:12, 10 апреля 2017
Финансы
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Глава Нацбанка отметила, что несанкционированного использования валютных резервов быть не может, и все инсинуации на эту тему бессмысленны.

Валерия Гонтарева / REUTERS

Мониторинг Международного валютного фонда относительно состояния резервов Национального банка осуществляется на ежедневной основе и ежегодно подтверждается международным аудитом, сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

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"Потому несанкционированного использования резервов быть не может, и все инсинуации на эту тему бессмысленны", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с руководителем австрийского Meinl Bank, который ранее активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.

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Теги: #Нацбанк#МВФ#Гонтарева