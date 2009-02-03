ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 февраля

Украинские СМИ

Парламентская газета «Голос Украины» опубликовала в сегодняшнем номере открытое письмо Ассоциации предприятий собственников ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. В нем указывается, что Минтранссвязи лоббирует введение нового Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины, который из-за несоответствия экономическим и законодательным принципам не имеет права на жизнь. Письмо подписал президент Ассоциации Владислав Гончаренко.

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«Голос Украины» в публикации «Кто больше работает, тот... меньше имеет» приводит мнение председателя областного совета Днепропетровской области Юрия Вилкула относительно проблем финансирования нужд региона в текущем году. Доходов областного бюджета, которые в целом планируются в нынешнем году (без учета трансфертов из госбюджета) в объеме 1 миллиард 475 миллионов гривень, на это хватит, заверил губернатор. (http://www.golos.com.ua/rus/section/1174294373.html ).

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В правительственной газете «Урядовый курьер» в публикации «Арифметика благополучия» подается интервью первого заместителя главы облгосадминистрации Сумской области Владимира Сапсая о проблемах животноводства и планах использования в регионе средств госбюджета-2009, выделенных на развитие АПК. (http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=576 ).

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Газета «Дело» публикует материал «Кабмин поддержит строителей тремя миллиардами», в котором подается заявление заместителя министра регионального развития и строительства Дмитрия Исаенко, что эти 3 миллиарда гривень будут направлены исключительно на предоставление кредитов конечным покупателям жилья. «Кредиты будут выдаваться не застройщику, а конечному потребителю. Будут предоставляться долгосрочные кредиты до 30 лет под 14% годовых», — отметил он. ( http://delo.ua/news/99936/).

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Издание «Коммерсантъ-Украина» в статье «Кризис залег на полку» рассказывает о борьбе за выживание розничной торговли. Приводятся оценки по этому поводу директора консалтингового агентства AAA Сергея Наливки, председателя набсовета компании «Фуршет» Игоря Баленко и других экспертов ( http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1112739 ).

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«Газета по-киевски» в материале «Водители обещают дудеть и барабанить» сообщает о том, что 5 февраля, в четверг, автовладельцы собрались протестовать против повышения акцизных и транспортных сборов. Руководитель Федерации владельцев транспортных средств Украины Виталий Дзюба рассказал, что «затеяли акцию владельцы внедорожников, клуб «Оффроад», участие подтвердили еще около сорока автоклубов по всей Украине». ( http://mycityua.com/articles/country/2009/02/03/092916.html ).

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СМИ России

«Независимая газета» в статье «Век работы не видать» подает «шокирующее» заявление замглавы Минздравсоцразвития России Максима Топилина. Чиновник рассказал о том, что за последнюю неделю января численность официально зарегистрированных безработных в России выросла на 6%, и по состоянию на 28 января в органах службы занятости зарегистрировались 1,642 млн. человек против 1,548 млн. неделей ранее. ( http://www.ng.ru/economics/2009-02-03/1_job.html ).

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В «Российской газете» опубликована статья «Птичий грипп за полцены», в которой излагается выступление главного ветеринарного врача России, заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова. Он утверждает, что экономический кризис может привести к тому, что на российском продовольственном рынке вырастет доля низкокачественных продуктов. Еще одна сторона медали - в Китае и Океании ситуация с птичьим гриппом, как утверждает Николай Власов, сейчас плачевная. И исключить попадание инфекции на российскую территорию с учетом перелетных птиц на все сто процентов невозможно. (http://www.rg.ru/2009/02/03/eda.html ).