Тимошенко: бюджет пересмотрят в двух случаях

Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляет, что пересмотр госбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде.

“Бюджет выполняется, и никакого пересмотра бюджета сейчас не нужно. Бюджет будет пересматриваться. Если для этого будут основания – если он будет или перевыполняться, или не выполняться”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что пока “все идет нормально”. “Не нужно нагнетать ситуацию. Я думаю, что и в дальнейшем правительство всеми силами, даже, включая противостояние и дестабилизацию, которые идут со всех сторон, будет держать стабильную четкую позицию и делать все возможное, что можно и нужно делать в этой тяжелой кризисной мировой ситуации”, - подчеркнула она.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен нереалистичностью государственного бюджета на 2009 год, что грозит социальным коллапсом на центральном и местном уровнях, сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, говоря о запланированном на пятницу, 6 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно газовых договоренностей с РФ и внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент подчеркивает, что местные бюджеты и так ослаблены из-за падения промышленного производства и, как следствие, из-за ухудшения ситуации на рынке труда. При этом, по мнению Президента, правительство дополнительно ухудшает ситуацию в регионах из-за недостаточного и несвоевременного перечисления средств в местные бюджеты для выполнения государственных полномочий. И.ВАННИКОВА отметила, что Президент также считает, что ситуация может еще ухудшиться из-за высокой цены на российский газ.

«Президент убежден, что принятый по инициативе правительства бюджет является провокатором кризиса в Украине», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что Президент требует от правительства и парламента без промедления подготовить и принять реалистичный бюджет, который бы базировался на объективных экономических расчетах.

В своем обращении к украинскому народу Президент сказал: «На сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов. Причина снова - одна: нереальность бюджета. В выводах я опираюсь на оценку Министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА. Мнение министра определяющее в подготовке сметы любого государства. Сегодня его не слышат, и прежде всего, не слышат в правительстве. Я обращаюсь к Юлии ТИМОШЕНКО и ею организованному большинству. Это - ваша ответственность.

Уважаемая Юлия Владимировна, вы сознательно заложили в бюджет все завышенные показатели и обещания, которые не можете выполнить сегодня. Деньги не сконцентрированы, а распорошены, в том числе и на очередную выплату сбережений».

Между тем, председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК заявляет, что доходы бюджета от налоговых поступлений в январе перевыполнены на 6% и составили 6,749 млрд. грн. Минтруда также заявляет, что на 1 января задолженности по зарплате перед бюджетниками нет.

Председатель ГНАУ подчеркнул, что впервые доходная часть бюджета перевыполнена не только по объему налоговых поступлений, но и в разрезе каждого отдельно взятого налога.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала заявления Президента истерией.