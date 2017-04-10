НБУ сегодня купил у банков почти $26 миллионов
15:04, 10 апреля 2017Финансы
319
Средневзвешенный курс аукциона составил 26,9467 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 27,8 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 10 апреля, купил у банков 25,7 млн долл.
Читайте такжеГонтарева подала в отставку
Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9467 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 27,8 млн долл.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 26,92/26,96 грн/долл.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,9304 грн/долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter