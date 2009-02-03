Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО отрицает использование эмиссионных денег для перевыполнения бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос журналистов.

“Я хочу, чтобы с такими вопросами обращались к Национальному банку. Правительство к Национальному банку не имеет никакого отношения, по Конституции запрещено вмешиваться в деятельность Национального банка”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в очередной раз заявила, что правительство перевыполнило доходную часть государственного бюджета за счет налоговых поступлений, а также за счет поступлений в общий фонд. “Кроме того, на 22% перевыполнены поступления в Пенсионный фонд за январь”, - добавила она.

“Я хочу сказать всем политикам в оппозиции, во власти: пусть не дестабилизируют ситуацию. Доходы бюджета идут нормально, выплаты пенсий и заработной платы врачам и учителям в границах, установленных бюджетом. И именно поэтому у них дестабилизация не выйдет. Не нужно играть на беде Украины, которая попала в мировой финансовый кризис, как и любая другая страна, и мародерствовать на этом”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Секретариата Президента, по состоянию на 21 января с.г. в общий фонд госбюджета поступило лишь 3,5 млрд. грн. из запланированных 16,138 млрд. грн. В то же время, расходы общего фонда были осуществлены на уровне 9,891 млрд. грн., что составляет 56% планового показателя на январь.

По словам первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, финансирование расходов на 4,2 млрд. грн. состоялось за счет остатков Единого казначейского счета, а 2,1 млрд. грн. – за счет переходных остатков с 2008 года.

По данным Секретариата Президента, на сегодняшний день прямая задолженность бюджета по заработной плате и социальным выплатам составляет около 130 млн. грн. “Эта цифра будет увеличиваться”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, нынешняя шумиха вокруг Национального банка Украины предопределена не только желанием сменить его руководство, но и желанием правительства получить доступ для осуществления эмиссии необеспеченных средств для покрытия дефицита, а также недопоступления налогов и сборов в государственный бюджет.