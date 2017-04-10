В "Финбанк" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Финбанк" (г. Одесса) на основании решения Национального банка об отнесении этого финучреждения к категории неплатежеспособных.

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Как сообщается на сайте Фонда, временная администрация назначена сроком на один месяц до 9 мая 2017 года включительно под руководством Виктории Степанец.

О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 7 апреля принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных "Финбанка", акционеры которого 2 февраля приняли решение о ликвидации финучреждения.

НБУ отметил, что "Финбанк" нуждался в докапитализации и предоставил регулятору соответствующую программу, однако по состоянию на 1 апреля не принял обещанные меры.

При этом регулятор пояснил, что не смог согласовать решение акционеров банка о ликвидации финучреждения в связи с несоответствием избранных главы и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

По информации НБУ, ключевым владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский, который приобрел банк в октябре 2014 года у Бориса Кауфмана.

Национальный банк в январе этого года признал неплатежеспособным "Платинум Банк", который принадлежит Кауфману и Григорию Гуртовому.