Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара еще 4 копейки

В понедельник, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4793/28,5217 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4696/0,4708 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9332 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 416 сделок на сумму 232,84 миллиона долларов.