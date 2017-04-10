Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара еще 4 копейки
19:11, 10 апреля 2017Финансы
410
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4793/28,5217 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеКаждый второй украинец следит за курсом гривни - опрос
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4793/28,5217 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4696/0,4708 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9332 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 416 сделок на сумму 232,84 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter