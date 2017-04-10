С начала года в бюджет Украины вернули всего 5 100 гривень, украденных коррупционерами

В Украине по состоянию на 1 марта с начала 2017 года в специальный фонд госбюджета вернули 5,1 тыс. гривень, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения.

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Соответствующая информация содержится в отчете Госказначейства за январь-февраль, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что до конца года правительство надеется вернуть 11,5 млрд гривень, конфискованных у коррупционеров. В то же время за 2016 год удалось вернуть в бюджет только 164,9 тыс. гривень из 7,7 млрд гривень. Кроме того, сообщается, что в 2015 году из 0,5 млрд гривень украденных активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. гривень.

Напомним, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины заявляла, что бывший президент Виктор Янукович и его окружение "отмыли" более 200 млрд гривень.

Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд гривень.