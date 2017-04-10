Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,93 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2693,3241 (10 апреля – 2697,3995)

100 EUR – 2848,9982 (10 апреля – 2867,3357)

10 RUR – 4,6931 (10 апреля – 4,7389)

Читайте такжеКаждый второй украинец следит за курсом гривни - опрос

Как сообщал УНИАН, 10 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4793/28,5217 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4696/0,4708 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9332 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 416 сделок на сумму 232,84 миллиона долларов.