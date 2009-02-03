Австралия ”простимулирует” экономику на $26,5 млрд.

Правительство Австралии обнародовало план стимуляции экономики страны, на который в течение следующих четырех лет планируется направить 42 млрд. австралийских долларов (26,5 млрд. долларов США). Ою этом сообщает сегодня ВВС.

Предполагается, что основная часть этих средств пойдет на развитие австралийской инфраструктуры и помощь семьям с невысоким доходом.

Глава казначейства Австралии Уэйн Свон сообщил, что 28,8 млрд. австралийских долларов используют для ремонта и строительства школ, дорог и жилых домов. Еще 12,7 млрд. получат малообеспеченные семьи - эти средства будут выплачены уже в марте этого года.

Для поддержки рабочих мест в условиях сильнейшей глобальной рецессии правительство обязано безотлагательно стимулировать экономику

Кроме того, австралийский центральный банк снизил учетную ставку до 3,25% - самого низкого уровня за последние 45 лет.

"В течение следующих двух лет этот план поможет поддержать и защитить 90 тыс. рабочих мест", - сказал Свон.

За счет выделенных правительством средств во всех школах Австралии будет возведено новое здание, либо отремонтировано старое. Кроме того, 2,7 млн. семей смогут бесплатно установить в своих домах теплоизоляцию чердака - эти меры призваны помочь сокращению выбросов парниковых газов.

"Для поддержки рабочих мест в условиях сильнейшей глобальной рецессии правительство обязано безотлагательно стимулировать экономику, - отметил премьер-министр Австралии Кевин Рууд. - Кабинет намерен предпринять любые дальнейшие меры, если они будут необходимы".

Экономический пакет, одобренный австралийским правительством, приведет к образованию бюджетного дефицита в этом финансовом году в размере 22,5 млрд. австралийских долларов.

Правительство вдвое уменьшило прогноз экономического роста Австралии в 2008-2009 финансовом году до 1%.