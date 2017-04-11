Нацбанк выпустил серебряную монету "Лев" (фото)

С сегодняшнего дня, 11 апреля, в Украине в обращении появится новая позолоченная серебряная монета номиналом 5 гривень, посвященная льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси, сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что тираж памятной монеты составляет 4 тысячи штук.

"На территории современной Украины на протяжении тысячелетий проживали многочисленные племена и народы, которые оставили после себя уникальные произведения искусства. Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, придавали им силу с помощью символов - изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как сообщало УНИАН, в феврале украинская памятная монета из нейзильбера "Евромайдан" вышла в финал Международного конкурса "Лучшая монета года", организованного влиятельным в нумизматическом мире изданием Krause Publication (США).