В Украине планируют с 1 октября повысить пенсии и отменить налоги для работающих пенсионеров

Правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.

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Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года работы правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сделаем осовременивание пенсий для 5 млн 620 тыс. украинских граждан… Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он.

В частности, по словам премьер-министра, для 1,308 млн пенсионеров повышение пенсий составит до 200 грн, для 1,208 млн человек – от 200 до 500 грн, для почти 2 млн пенсионеров они увеличатся на сумму от 500 до 1000 грн, а для 1,1 млн украинцев – более чем на 1000 грн в месяц.

«Осовременивание пенсий будет полностью связано с тем, какие взносы мы с вами платили. Это должна быть абсолютно справедливая, солидарная система. Мы посчитали в том числе уменьшение дефицита пенсионной системы в этом году, и могу сказать, что наши прогнозы показывают, что выполнить эти все задачи мы можем за счет всех этих механизмов», – сказал он.

Гройсман в очередной раз подчеркнул, что в пенсионной реформе, которую правительство будет предлагать парламенту, нет ни одного параметра касательно повышения пенсионного возраста.

«Мы нашли другие механизмы и инструменты, более справедливые, которые в своей долгосрочной перспективе построят социально справедливую пенсионную систему», – сказал премьер.

Ранее УНИАН сообщал, что всего в госбюджете зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года.