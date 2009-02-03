Председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав Якибчук заявляет, что истинные масштабы экономического кризиса в Украине скрываются.

Такое мнение он выразил в интервью УНИАН.

В частности, М.Якибчук отметил, что, по данным Госкомстата, задолженность по зарплате на начало года составляла около 1 млрд. 123,5 млн. грн. В то же время, по информации профсоюзов, которая учитывает неофициальные зарплаты «в конвертах», реальная сумма задолженности превышает 3 млрд. грн.

Кроме того, профсоюзный лидер подчеркнул, что, по официальным данным, безработных в Украине меньше 1 миллиона, тогда как в действительности их количество достигает 2 миллионов человек. “Останавливаются целые отрасли промышленности – строительство, металлургия, химия. Бастуют бюджетники, которым минимальный оклад приравняли к ставке рабочего первого разряда - 545 грн., и работники рынков, которых собираются обложить непосильными налогами”, - отметил он, добавив: “Треть наемных работников готовы выйти на уличные акции, протестуя против увольнений, снижения зарплат, повышения цен и коммунальных тарифов”.

При этом, по убеждению председателя НФПУ, политическое противостояние усиливает социально-экономический кризис в Украине.

“Во избежание социального взрыва, власть должна показывать конкретные примеры решения проблем. Пока еще все действия политиков направлены на банальную «грызню» и уничтожение оппонентов, а не на борьбу с кризисом, а люди труда вынуждены выживать самостоятельно”, - отметил М.Якибчук. Потому, по его убеждению, если политические дрязги не прекратятся, если власть не начнет результативно действовать, социальный бунт в Украине неминуем.

По словам профсоюзного лидера, для выхода из кризиса следует немедленно начать воплощать единую программу действий власти, работодателей и профсоюзов.

Ее самые главные пункты – переориентация производства на внутренний рынок и создание госзаказов на продукцию отечественных предприятий; определение приоритетных отраслей экономики и их поддержка; снижение налогов при их жестком взыскании – независимо от того, кто является владельцем предприятия; снижение учетной ставки Нацбанка и кредитование реального сектора экономики; борьба с коррупцией и создание равных условий для всех украинцев.