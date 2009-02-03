В феврале-марте НБУ будет выходить на межбанк каждую пятницу

В феврале-марте Национальный банк Украины будет выходить на межбанковский валютный рынок с интервенциями в форме валютных аукционов каждую пятницу.

Это предусмотрено в постановлении Правления Нацбанка от 2 февраля 2009 г. №40, размещенном на официальном сайте НБУ.

Кроме того, согласно постановлению, Национальный банк будет выходить на межбанк по единому определенному курсу – по понедельникам.

Во вторник, среду или четверг НБУ будет выходить на валютный рынок Украины в зависимости от ситуации на нем.