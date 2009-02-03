В феврале-марте НБУ будет выходить на межбанк каждую пятницу
17:46, 03 февраля 2009Финансы
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Постановление Правления
В феврале-марте Национальный банк Украины будет выходить на межбанковский валютный рынок с интервенциями в форме валютных аукционов каждую пятницу.
Это предусмотрено в постановлении Правления Нацбанка от 2 февраля 2009 г. №40, размещенном на официальном сайте НБУ.
Кроме того, согласно постановлению, Национальный банк будет выходить на межбанк по единому определенному курсу – по понедельникам.
Во вторник, среду или четверг НБУ будет выходить на валютный рынок Украины в зависимости от ситуации на нем.
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