Гройсман обещает к 2020 году качественно улучшить уровень жизни украинцев

Украина должна посредством обеспечения ускорения экономического роста добиться снижения государственного долга, который на данный момент является слишком высоким, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

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«Нам нужно обеспечить экономический рост и через него снизить государственный долг. Это наша задача сегодня», - сказал Гройсман.

По словам премьера, восстановление экономического роста позволит вернуться к стабильному макроэкономическому положению и повысить социальные стандарты.

«Уже к 2020 году мы можем качественно улучшить уровень жизни наших граждан», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,78% - до 71,76 млрд долл. США по состоянию на 28 февраля.

По данным Всемирного банка, государственный и гарантированный государством долг составит 88,8% ВВП в 2017 году, 83,5% ВВП в 2018 и 75,9% ВВП в 2019 году.

Всемирный банк и МВФ прогнозируют рост экономики Украины в 2017 году на 2%.