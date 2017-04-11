Гройсман обещает к 2020 году качественно улучшить уровень жизни украинцев

13:36, 11 апреля 2017
Финансы
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По словам премьер-министра, Украина должна путем ускорения экономического роста снизить государственный долг.

Иллюстрация REUTERS

Украина должна посредством обеспечения ускорения экономического роста добиться снижения государственного долга, который на данный момент является слишком высоким, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

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«Нам нужно обеспечить экономический рост и через него снизить государственный долг. Это наша задача сегодня», - сказал Гройсман.

По словам премьера, восстановление экономического роста позволит вернуться к стабильному макроэкономическому положению и повысить социальные стандарты.

«Уже к 2020 году мы можем качественно улучшить уровень жизни наших граждан», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,78% - до 71,76 млрд долл. США по состоянию на 28 февраля.

По данным Всемирного банка, государственный и гарантированный государством долг составит 88,8% ВВП в 2017 году, 83,5% ВВП в 2018 и 75,9% ВВП в 2019 году.

Всемирный банк и МВФ прогнозируют рост экономики Украины в 2017 году на 2%.

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Новость в сюжете: Пресс-конференция Гройсмана
Теги: #Гройсман#экономика#госдолг#соцстандарты