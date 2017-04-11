Гривня укрепилась на межбанке до 26,91 за доллар

Во вторник, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,87/26,91 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4956/28,5380 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8883 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 274 сделки на сумму 115,72 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4793/28,5217 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4696/0,4708 грн/рубль.