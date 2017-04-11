Ситуация с российскими банками в Украине "абсолютно контролируема" – Гройсман

Ситуация с российскими банками в Украине является контролируемой и регулирование их деятельности осуществляется Национальным банком в соответствии с украинским законодательством.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года работы правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Что касается банковской системы и что касается российских банков в Украине, сейчас ситуация абсолютно контролируема», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина является правовым государством, в котором все должны придерживаться закона.

«Все понимают, что есть такое отношение к банкам страны агрессора, но регулятор должен тут регулировать их деятельность в соответствии с законодательством Украины. Если они будут нарушать законодательство - они будут нести жесткую ответственность за это», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом защитить украинские дочерние структуры российских государственных банков от незаконных действий.

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7 апреля Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы обеспечить бесперебойную работу отделений банков в соответствии с законодательством в связи с многочисленными противоправными действиями в стране военно-политической группировки «Национальный корпус», которая систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом и блокирует доступ украинцев к своим средствам.

Политическая партия «Национальный корпус» заявила, что намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвала граждан Украины – вкладчиков этих банков срочно забрать оттуда свои деньги.

В ответ на это заявление российский «Сбербанк», который 27 марта объявил о заключении договора о продаже дочерней структуры в Украине консорциуму иностранных инвесторов, заявил, что рассчитывает покинуть украинский рынок в соответствии с действующим законодательством и будет расценивать агрессивные действия в отношении дочерней структуры как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.