Гройсман сообщил, сколько миллиардов нужно для повышения пенсий

14:18, 11 апреля 2017
Финансы
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Премьер отметил, что в данное время правительство накапливает десятки миллиардов гривень, которые необходимы для повышения пенсий.

Фото УНИАН

На повышение пенсий в Украине, которое правительство планирует осуществить в октябре благодаря пенсионной реформе, необходимо несколько десятков миллиардов гривень.

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Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года работы правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Несколько десятков миллиардов. Эти средства есть, точнее будут. Они накапливаются, и мы сможем сделать модернизацию пенсионной системы", - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что и пенсионная реформа, и повышение минимальной заработной платы, которое было осуществлено с начала 2017 года, не повлияют на макроэкономические показатели, но обеспечат изменение качества жизни украинцев.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров. Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

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Новость в сюжете: Пресс-конференция Гройсмана
Теги: #Гройсман#пенсии