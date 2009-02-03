НБУ: доллар - 7.70 грн., евро – 9,89 грн.
19:15, 03 февраля 2009Финансы
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Евро немного повысилось
Официальный курс НБУ на 04.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 989.3730 грн.; 10 RUR – 2.1313грн.
Согласно информации официального сайта НБУ, на 4 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 770.0000 (на 3 февраля – 770.0000)
100 EUR – 989.3730 (на 3 февраля – 982.5200)
10 RUR – 2.1313 (на 3 февраля – 2.1284)
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