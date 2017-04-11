НБУ запасается валютой: выкупил на межбанке $50 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 11 апреля, купил у банков 50 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9033 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 52,9 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 26,87/26,91 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,8939 гривни/доллар.