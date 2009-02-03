БЮТ поддержит повышение акцизов на табак и алкоголь

Фракция БЮТ будет поддерживать повышение акцизного сбора на табачные и алкогольные изделия.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Мы последовательны в том, что акцизы на вредные для здоровья товары должны быть повышены. И именно поэтому наша фракция всегда за это голосует и инициирует эти вопросы как элемент защиты здоровья населения и как следствие наполнения бюджета» - сказала Ю.Тимошенко, отвечая на вопрос относительно уменьшения дефицита бюджета 2009 года путем повышения акцизов на табачные изделия и алкоголь.

Как сообщалось, 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3281 “О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”, который предусматривал повышение цен на сигареты с фильтром на 1 грн. 50 коп., без фильтра - на 90 коп. за пачку. Позже, 25 декабря, во втором чтении и в целом был одобрен законопроект №3078 “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”, согласно которым цены на сигареты с 1 февраля повышаются на 18 копеек за пачку. 16 января этого года за подписью заместителя председателя ВР Николая ТОМЕНКО и еще 15 депутатов от фракций Партии регионов, БЮТ, НУ-НС председателю ВР было подано обращение о рассмотрении во втором чтении законопроекта №3281, согласно которому может быть одобрено предложенное повышение цен на сигареты в размере 0,9-1,5 грн. за пачку.