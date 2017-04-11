Гройсман о будущих траншах МВФ: "Я думаю, что мы успеем провести реформы"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на своевременное выполнение программы реформ, которые являются необходимым условием выделения Украине четырех траншей Международного валютного фонда в 2017 году.

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Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

«Я думаю, что мы успеем провести реформы для того, чтобы это в первую очередь позитивно повлияло на жизнь в Украине», - сказал Гройсман.

По словам премьера, уже к июлю Верховная Рада примет законы о пенсионной реформе, обороте сельскохозяйственных земель, приватизации, а также законодательные инициативы по реформам медицины и образования. При этом меморандум с МВФ предусматривает принятие закона о пенсионной реформе к концу апреля, а закона об обороте сельхозземель - к концу мая.

«Абсолютно очевидно, что эти решения изменят ситуацию в Украине, эти решения приведут к росту экономики страны. Какие еще рецепты необходимо искать? Более того, у правительства есть наработки, конкретные решения. Брать, принимать, внедрять и получать эффект для страны», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Национальный банк получил очередной транш МВФ 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а Фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.