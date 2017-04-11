Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 26,89 за доллар

Во вторник, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,89 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4959/28,5356 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4710/0,4720 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8938 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 495 сделок на сумму 322,46 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,87/26,91 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4956/28,5380 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.