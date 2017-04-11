Счетная палата нашла ряд нарушений в Госхранилище драгоценных металлов и камней

Счетная палата обнаружила ряд нарушений в Государственном хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней, входящем в сферу управления Министерства финансов Украины.

Как отмечается в решении по результатам проведенного аудита на сайте Счетной палаты, в том числе Госхранилище не обеспечивает надлежащий порядок зачисления в Госфонд ценностей, полученных от правоохранительных органов.

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Так, по состоянию на 1 января 2017 года на ответственном хранении в Госхранилище было 647 посылок с ценностями стоимостью около 24 млн грн, при этом 372 посылки хранились без предварительной оценки по причине отсутствия надлежащей координации работы между правоохранительными, судебными и финансовыми органами.

Например, как отмечается в документе, в 2016 году Госхранилище получило от Службы безопасности Украины трое золотых наручных часов марки «Bovet 1822» стоимостью 2,3 млн грн, при этом решение судебного органа было принято еще в 2012 году, т.е., ценности не зачислялись в государственный бюджет 4 года.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты, формирование Госхранилищем государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней осуществлялось с недостатками.

Так, в состав Госфонда зачислено значительное количество ценностей, имеющих возможную историческую ценность, при этом исторический фонд драгоценных металлов и камней не формировался и соответствующий учет не велся по причине отсутствия бюджетных ассигнований для проведения соответствующих экспертиз.

Также Счетная палата обнаружила, что в структуре Минфина есть Музей драгоценных и декоративных камней с экспозициями из 1500 единиц минералов и драгоценных камней оценочной стоимостью в 29,5 млн грн в ценах 2002 года, однако эти ценности не были зачислены в Госфонд.

Помимо этого, Счетная палата отметила, что Минфин не обеспечил хранение драгоценных камней органогенного образования, в результате чего значительное количество янтаря весом около 12 тонн хранится в Госхранилище в не приспособленных для этого помещениях, не оборудованных современными техническими средствами охраны и пожарной безопасности.

По итогам аудита Счетная палата рекомендовала Кабинету министров обязать Министерство финансов совместно с правоохранительными органами разработать единый порядок учета ценностей, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, конфискованных в доход государства, и порядок их зачисления в специальный фонд государственного бюджета.

Кроме того, аудиторы рекомендовали правительству рассмотреть вопрос создания единого электронного реестра конфискованных ценностей по уголовным делам при Генеральной прокуратуре Украины.

Счетная палата рекомендовала Минфину списание с учета Госхранилища вставки, имитирующие драгоценные камни, но при этом совместно с правоохранительными органами провести сверку ценностей, полученных Госхранилищем, и принять меры по зачислению в Госфонд ценностей, по которым приняты судебные решения, в сумме 4,1 млн грн.

Также сообщается, что Счетная палата проинформировала о результате проведенного аудита Генеральную прокуратуру, Национальную полицию, Службу безопасности и Государственную фискальную службу Украины.