В Нацбанке объяснили, почему ускорился рост цен

Ускорение потребительской инфляции в Украине в марте до 15,1% в годовом выражении было ожидаемым и обусловлено как ростом производственных затрат, активным экспортом и низкой базой сравнения, так и плановым повышением отдельных тарифов и акцизов.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, переданном УНИАН.

По информации регулятора, несмотря на ускорение роста цен, улучшение ситуации на мировых товарных рынках обусловило укрепление обменного курса гривни в феврале и марте, что сдерживало базовую инфляцию.

Также Нацбанк отметил, что фактическая инфляция в годовом измерении оказалась даже ниже траектории прогноза регулятора, что объясняется рядом факторов предложения и боле низкими темпами роста цен на сырые продукты питания, чем прогнозировалось.

Кроме того, как отмечается в комментарии, дополнительным фактором стал пересмотр Государственной службой статистики методологии расчета инфляционных показателей, однако этот эффект будет нивелирован во втором полугодии.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.