НБУ укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2689.3785 (11 апреля – 2693.3241)

100 EUR – 2855.0442 (11 апреля – 2848.9982)

10 RUR – 4.7219 (11 апреля – 4.6931)

Как соообщал УНИАН, во вторник, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,89 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4959/28,5356 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4710/0,4720 грн/рубль.