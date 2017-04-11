Денежная база в Украине с начала года снизилась почти на 25 миллиардов

Объем денежной базы в Украине за март снизился на 1,3% или на 4,57 млрд грн – до 356,914 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы снизился на 6,5%, или на 24,662 млрд грн.

Согласно приведенным данным, объем наличности вне банков снизился на 0,2% в марте и на 7,5% с начала года - до 290,922 млрд грн, денежный агрегат М3 (монетарная масса) – вырос на 1,3% в марте, но при этом снизился на 2,6% с начала года - до 1,074 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% – до 381,575 млрд грн.