В украинских банках стало больше депозитов

Объем гривневых депозитов в украинских банках за март, по оперативным данным, вырос на 3,4% – до 429,699 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – также вырос - на 0,4%, до 13,063 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 0,9%, валютных – снизился на 1,9%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,7% в марте и на 0,5% с начала года – до 505,847 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 2,1% в марте и на 6,1% с начала года - до 17,044 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 млрд грн, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 млрд долл.