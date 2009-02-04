Евро в мире падает к доллару

Курс единой европейской валюты в среду 4 февраля снижается по отношению к американскому доллару – инвесторы ожидают новую порцию макроэкономических данных по еврозоне, сообщает k2kapital..

Единая европейская валюта падает до самой низкой отметки за последние 8 лет –

Как ожидается, сегодня станет известно о том, что розничные продажи в зоне обращения евро сократились в прошлом декабре седьмой раз подряд. В случае, если столь пессимистичные прогнозы подтвердятся, у ЕЦБ появятся новые основания для снижения учетной ставки. На этом фоне сегодня за один евро предлагают 1,2995 долл., а не 1,3040 долл. как вчера в Нью-Йорке.

В преддверии публикации макроэкономической статистики ослабевает к доллару и британский фунт. Он уже потерял 0,6% и стоит 1,4379 долл. Фунт теряет также и к евро, курс снизился с 90,16 пенсов до 90,37 пенсов за евро.

Неплохо складывается ситуация на торговых площадках для японской иены. К евро иена укрепилась, сегодня за один евро предлагают 116,36 иены (вчера – 116,63 иены). К доллару курс японской валюты немного снизился – с 89,44 иены до 89,55 иены. Иена также подорожала к новозеландскому доллару (+0,4% до 45,77 иены за доллар) и к австралийскому (+0,5% до 57,96 иены за доллар).