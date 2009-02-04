Золото подешевело

Цена на золото во вторник 3 февраля упала на фоне фиксации прибыли после того, как накануне котировки фьючерсов достигли полугодового максимума, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 14,70 долл. до 892 долл. за тройскую унцию. Мартовский контракт, активность по которому была наиболее высока, подешевел на 1,6% до 892,50 долл. за унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,9% на отметке 12,30 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины подешевел на 1,6% до 963,50 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия подешевел на 2,8% до 192,95 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 6,4% на отметке 1,522 долл. за фунт.