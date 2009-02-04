Лидеры ЕврАзЭС соберутся сегодня в Москве

Лидеры стран ЕврАзЭС намерены создать антикризисный фонд и международный центр высоких технологий для реализации инновационных и венчурных проектов.

Как сообщает Прайм -ТАСС, помощник президента РФ Сергей Приходьмо отметил, что эти вопросы будут одними из главных на саммите ЕврАзЭС, который состоится сегодня в Кремле.

"Имеется в виду обсудить учреждение в рамках ЕврАзЭС совместного фонда для содействия в преодолении мирового экономического кризиса", - сказал С.Приходько. "По нашему предложению, объем Фонда должен быть эквивалентен 10 млрд долларов", - добавил помощник президента. "Фонд призван стать эффективным инструментом противодействия негативным явлениям в экономике и финансах государств-членов", - рассчитывает он.

С.Приходько подчеркнул, что во время саммита президент РФ Дмитрий Медведев планирует подробно обменяться мнениями с коллегами по вопросам преодоления последствий мирового финансового кризиса, имея в виду и предстоящий ориентировочно 2 апреля в Лондоне саммит "двадцатки", который будет посвящен этой проблеме. "Нам важно видение нашими партнерами ситуации на мировых рынках", - сказал он. Кроме того, помощник президента напомнил, что "ЕврАзЭС сегодня - пожалуй, единственная площадка, где можно эффективно обсудить связанные с кризисом вопросы с нашими соседями".

"Планируется также, что президенты обменяются мнениями по вопросу создания международного центра высоких технологий в целях реализации на пространстве Сообщества научно-технических программ, инновационных и венчурных проектов", - сообщил С.Приходько. "У нас пока нет механизмов взаимодействия по инновационным проектам со странами Сообщества, кроме Казахстана", - отметил он.

В то же время С.Приходько сообщил, что лидеры не ставят задачу подписать по итогам саммита какие-либо документы.

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества /ЕврАзЭС/ был подписан 10 октября 2000 г в Астане и вступил в силу 30 мая 2001 г. ЕврАзЭС создано для эффективного продвижения процесса формирования государствами-участниками единого экономического пространства, координации их подходов при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.

Членами ЕврАзЭС на сегодняшний день являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдавии и Украине, Армении и Евразийскому банку развития. В 2003 года ЕврАзЭС зарегистрировано в ООН как международная организация и получило статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.