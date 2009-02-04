Турчинов Секретариату Президента: без комментариев

Первый вице-премьер министр Украины Александр ТУРЧИНОВ советует сотрудникам Секретариата Президента Украины воздерживаться от комментариев относительно экономических тенденций, которые намечаются в стране на фоне мирового кризиса.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в прямом эфире 5 канала.

“Мне кажется, что им по должностям следует комментировать те вещи, за которые они отвечают, то есть за сантехнику в президентском дворце, или там другие технические вопросы. На это должны быть направлены усилия патронажной службы”, – сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время вице-премьер опроверг то, что правительство якобы замалчивает достоверную информацию о настоящих последствиях мирового кризиса для украинской экономики. “Никто не говорит, что у нас все нормально. Нельзя замалчивать те проблемы, которые есть. Каждый гражданин Украины видит не только на экранах телевизоров, но и в реальной жизни проблемы, которые действительно существуют. К сожалению, наши внешние рынки не возобновлены, и свой экспортный потенциал Украина еще не восстановила, а многие предприятия сориентированы именно на экспорт”, – объяснил он.

Комментируя экстренное обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, А.ТУРЧИНОВ отметил, что глава государства не может дезинформировать нацию. “Казначейство свело все цифры в очень сложных условиях. Безусловно: глобальный кризис, и Украина находится в водовороте этого кризиса. Но, не смотря на это, государственный бюджет (в январе) был выполнен и перевыполнен”, – подчеркнул первый вице-премьер министр.

Как сообщал УНИАН, в последнее время работники Секретариата Президента Украины и сам В.ЮЩЕНКО заявляли о необходимости пересмотра госбюджета на 2009 год из-за “нереальности” принятого бюджета.

30 января Президент в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине заявил, что “полную ответственность... за экономическое положение, за срыв бюджетного процесса, за разрушение банковской системы несет лично премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО”.

Глава государства также отмечал, что на конец января правительство не собрало и половины запланированного объема налогов и сборов.