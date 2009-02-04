МВФ понизил прогноз экономического роста в Азии

Международный Валютный Фонд 3 февраля опубликовал прогноз, согласно которому экономический рост в Азии составит в этом году 2,7%, резко понизив свой предыдущий прогноз в 4,9%, сделанный в ноябре, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

Однако, считает МВФ, рост экономики региона ускорится вдвое в будущем году, если глобальная экономика также продемонстрирует явные улучшения.

Управляющий директор МВФ Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn) предупредил, что экономические показатели азиатского континента могут оказаться даже хуже нынешнего прогноза.

Наиболее тревожным оказался прогноз МВФ по Южной Корее, где он ожидает уменьшения ВВП на 4%, в отличие от Центробанка страны, который прогнозирует рост ВВП на 2% в этом году. Однако МВФ предполагает, что темпы роста в Южной Корее восстановятся до 4,2% в 2010 году.

МВФ оставил без изменений свой прогноз по Китаю, где, по оценкам Фонда, рост экономики в 2009 году составит 6,7%. Однако Стросс-Кан высказал предположение, что дополнительные меры по стимулированию экономики могут помочь Пекину достичь планового показателя в 8%.

Публикации прогноза МВФ предшествовали резкие понижения собственных прогнозов в нескольких странах Азии, таких как Япония и Сингапур, который в декабре заявил, что его ВВП в этом году может уменьшиться на 5%.

Призвав азиатские правительства к принятию адекватных мер по поддержке своих экономик и снижению зависимости от экспорта, Стросс-Кан признал, что Азия не восстановится, пока не начнется выздоровление глобальной экономики.

"Выздоровление азиатской экономики невозможно, пока весь остальной мир остается в плохой форме", - заявил он.