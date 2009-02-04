Баффет инвестирует в Harley-Davidson 300 млн. долл.

Инвестиционный "гуру" и владелец Berkshire Hathaway Уоррен Баффет во вторник согласился инвестировать 300 миллионов долларов в знаменитую компанию по производству мотоциклов Harley-Davidson. Аналогичную сумму предоставила компания Davis Selected Advisers, сообщает РИА Новости.

"Davis Selected Advisers, долгосрочный инвестор Harley-Davidson и крупнейший держатель акций компании, и Berkshire Hathaway в равных долях намерены купить векселя (на сумму 600 миллионов долларов). Векселя будут погашены в 2014 году с процентной ставкой 15% годовых", - говорится в пресс-релизе компании, размещенном на ее сайте.

Производитель культовых байков расценил эту инвестицию как важный шаг в своей стратегии, намереваясь направить сотни миллионов долларов на программу кредитования своих клиентов и поддержку глобальной дилерской сети.

Акции компании Harley-Davidson на этой новости подпрыгнули на фондовом рынке на 12,4% - до 13,54 доллара за одну акцию.

Брэнд знаменитой компании с более чем 100-летней историей является для американцев олицетворением свободы и мобильности. В 2007 году ее оборот составил 5,7 миллиарда долларов. По данным на сентябрь 2008 года, рыночная капитализация оценивалась в 8,8 миллиарда долларов.

Баффет, который по версии журнала Forbes, являлся на начало 2008 года самым богатым человеком в мире, несмотря на кризис, продолжает пополнять свой портфель ценных бумаг с фиксированным доходом.

В прошлом году он инвестировал 6,5 миллиарда долларов в сделку Mars, купившей производство жевательной резинки Wrigley, а на волне паники на Уолл-стрит и бегства инвесторов минувшей осенью вложил более 8 миллиардов долларов в акции General Electric и Goldman Sachs.

Призыв Баффета инвестировать в национальную индустрию вопреки депрессии, подкрепленный собственным примером, поднял авторитет гуру на небывалую высоту.