США ищет ”плохой банк”

В США сейчас активно обсуждается идея создания банка, который бы выкупил у банков их неликвидные активы (т.н. «плохой банк»). Таким образом, балансы кредиторов были бы расчищены, и они смогли бы выдавать новые займы, сообщает Прайм-ТАСС.

Создав "плохой банк" американское правительство просто "выбросит деньги на ветер". Так без обиняков охарактеризовал идею команды Барака Обамы, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. На аккумулирование в плохом банке "токсичных активов" других банков Белому Дому, по самым скромным оценкам, придется потратить 1-2 триллиона долларов, а по нескромным - и все 4.

200 профессоров-экономистов из американских университетов в открытом письме уже призвали нового президента страны не раздувать госрасходы, а задуматься над снижением налогов.

А вот редактор журнала The Banker Брайан Каплен считает, что создание плохого банка оптимальный вариант решения американских проблем: "Думаю, что идея плохого банка, другими словами разделения хороших и плохих активов в банковском секторе - лучший способ выхода из сложившейся ситуации. Инвесторы теряют уверенность и уклоняются от принятия решений. Поэтому администрация должна сделать две вещи: первая - провести рекапитализацию, и вторая - вывести токсичные активы из балансовой отчётности банков. И это, по-моему, лучший выход в сравнении со страхованием убытков, чем занимались до сегодняшнего дня ряд правительств, включая Соединееное Королевство".

Благодаря "плохому банку" кредитный рынок в США может быть разморожен, но не надолго, считает биржевой аналитик Business FM Григорий Бегларян: "Если такая идея будет реализована - плохой банк решает на какой-то короткий момент - может быть, на полгода, может быть, на год, проблему на кредитном рынке. То есть, доступ к кредитам предприятия получат. Вопрос, что будет дальше. Банки кредитовать все равно никого не будут. Будут кредитовать под залог товарных поставок, под какие-то очень надежные залоги, естественно, с дисконтом. Поэтому глобальные проблемы плохой банк вряд ли решит. Но на данном этапе лучше хоть что-то, чем ничего".

По мнению Джорджа Сороса, с помощью плохого банка не получится изменить ситуацию коренным образом и стимулировать активное кредитование. Сейчас правительство США помогает системообразующим банкам тем, что предоставляет гарантии по проблемным активам на случай убытков. Такие гарантии в январе на 118 миллиардов долларов получил Bank of America, а в конце прошлого года Citigroup на 300 млрд. долларов.