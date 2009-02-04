Канада направит на антикризисные меры 22,7 млрд. долл.

Палата общин парламента Канады одобрила во вторник вечером многомиллиардный пакет мер по выводу экономики из кризиса, сообщает Прайм-ТАСС.

211 голосами против 91 законодатели проголосовали за проект федерального бюджета в размере 229,1 млрд долл, в котором на меры по стимулированию экономики выделяются 22,742 млрд долл, что эквивалентно 1,5 проц ВВП.

В рамках антикризисных мер ассигнования в размере 4 млрд долл направлены на развитие инфраструктуры - строительство дорог, мостов, прокладку железнодорожных путей, 1 млрд - на повышение эффективности энергетики, в частности, на прокладку новых линий электропередач. 500 млн долл в течение двух лет будут направлены на инфраструктурные проекты в городах и поселках, 515 млн - на строительство жилья и систем водоснабжения на территории индейских резерваций. До 2 млрд долл в течение двух лет планируется направить на расширение и переоборудование университетов и колледжей, 750 млн - на расширение научных исследований под эгидой "Канадского инновационного фонда".

Значительные средства правительство направит на помощь тем отраслям, которые уже пострадали в результате глобального экономического кризиса - лесной, автомобилестроительной и обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, жилищному строительству.

В результате резкого увеличения правительственных расходов дефицит бюджета в финансовом году, начинающемся 1 апреля, составит 33,7 млрд долл.

Одобрение бюджета стало возможным в результате компромисса между правящей консервативной партией и находящимися в оппозиции либералами. Правительство согласилось с требованием либералов в течение предстоящего года трижды - в марте, июне и декабре - представлять парламенту данные о том, насколько эффективен пакет антикризисных мер.