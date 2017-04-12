Японская иена достигла многомесячных максимумов на фоне геополитической напряженности

Иена обновила пятимесячные максимумы к доллару, евро и фунту стерлингов в среду, так как геополитическая напряженность снизила аппетит к риску, дав преимущество безопасной японской валюте.

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Бегство инвесторов от риска поддержало безопасные активы - иену, гособлигации и золото - на фоне новых опасений об исходе президентских выборов во Франции и возможных военных мерах США в отношении Сирии и Северной Кореи.

Доллар утром торговался на уровне 109,41 иены после снижения до 109,350 - минимума с 17 ноября, сообщает Рейтер.

Евро, который ночью потерял более 1 процента, продолжил падение, достигнув пятимесячного минимума в 116,020 иены. Единая европейская валюта может снизиться к иене 13-й день кряду.

Во вторник северокорейское госинформагентство предупредило, что КНДР может ответить США ядерной атакой в случае любых признаков агрессии со стороны Вашингтона, после того как ударная группировка военно-морских сил США направилась в сторону западной части Тихого океана.

Неожиданные успехи крайне левого политика Жана-Люка Меланшона, ворвавшегося в четверку лидеров президентской гонки во Франции, заставили составителей опросов просчитывать самые радикальные сценарии.

Евро, снизившийся к иене, стабилизировался к доллару, торгуясь на уровне $1,0605.

Фунт стерлингов опустился до минимума почти за пять месяцев в 136,60 иены и сбавил 0,1 процента до $1,2484 к доллару после подъема примерно на 0,6 процента ночью.