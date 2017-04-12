Почему иностранные инвестиции важны. Результаты исследования и дискуссия

Модерирует Валерий Пекар общественный активист, преподаватель, предприниматель.

Среди спикеров: Юлия Ковалив, Глава офиса Национального инвестиционного совета; Виктор Галасюк, народный депутат; Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты; Константинос Спанудис, Генеральный директор Кока-Кола Бевериджиз Украина.

На форуме будет представлен результат исследования мультипликативного эффекта от деятельности иностранного инвестора, оценено его прямой и опосредованный вклад в ВВП в целом и в пищевую отрасль экономики в частности; продемонстрировано влияние иностранного инвестора на занятость и налоги.