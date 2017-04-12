Почему иностранные инвестиции важны. Результаты исследования и дискуссия
11:00, 12 апреля 2017Финансы
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Форум на тему «Почему прямые иностранные инвестиции важны» проходит в Киеве в среду 12 апреля.
Модерирует Валерий Пекар общественный активист, преподаватель, предприниматель.
Среди спикеров: Юлия Ковалив, Глава офиса Национального инвестиционного совета; Виктор Галасюк, народный депутат; Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты; Константинос Спанудис, Генеральный директор Кока-Кола Бевериджиз Украина.
На форуме будет представлен результат исследования мультипликативного эффекта от деятельности иностранного инвестора, оценено его прямой и опосредованный вклад в ВВП в целом и в пищевую отрасль экономики в частности; продемонстрировано влияние иностранного инвестора на занятость и налоги.
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