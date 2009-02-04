Обама против лозунга ”Покупай американское”

Президент США Барак Обама назвал ошибочной формулировку "Покупай американское" пункта плана по спасению американской экономики, сообщает Би-би-си.

Он также заявил, что не хочет, чтобы меры по улучшению экономического положения в США привели к протекционизму и торговым войнам.

Пункт "Покупай американское" предполагает использование только продукции произведенной в США для проектов, которые финансируются из антикризисных средств.

Общий объем государственной помощи различным секторам американской экономики, предусмотренный планом, составляет 800 млрд. долларов.

Пакет мер по борьбе с последствиями финансового кризиса уже был одобрен Палатой представителей, но еще должен быть принят сенаторами.

В интервью телеканалу Fox News Обама заявил, что хочет "рассмотреть другие выражения, которые лучше подойдут для данного случая".

Таким образом, американский президент ответил на критику плана экономической стабилизации, с которой выступила ЕС и Канада.

Представитель Еврокомиссии ранее заявил, что пункт "Покупай американское" "посылает худший сигнал", который могла послать администрация Обамы.

Вице-президент США Джо Байден на прошлой неделе выразил мнение о целесообразности такого подхода.

В случае, если называемый в Европе протекционистским пункт плана не исчезнет, ЕС намеревается подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).