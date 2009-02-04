Франция готовит новый антикризисный план в 26 млрд. евро

“Срочная национальная мобилизация” – так назвал премьер-министр Франции Франсуа Фийон план стимулирования экономики, сообщает Евроньюс.

Правительство намерено вывести вторую экономику Европы из паралича: в стране падает и экспорт, и внутренний спрос, как следствие, снижается промышленное производство.

Пакет из 1000 антикризисных мер потребует 26 млрд. евро – это 1,3% ВВП Франции. Но этого мало: правительство пока не пересмотрело прогноз, согласно которому в этом году ВВП вырастет на 0,5%, но его реализация маловероятна. МВФ ждет сокращения на 1,9%.

Фийон заявил: “Все эти шаги не будут предприняты ни в 2009, ни в 2010 годах, если не будет одобрен этот план стимулирования экономики. Эти проекты предполагают увеличение государственных инвестиций, которые должны конвертироваться в новые заказы для частных компаний в 2099 году”.

План, в частности, предполагает, что 11 млрд. евро будут потрачены на прямую помощь бизнесу, а 4 млрд. – на модернизацию государственной инфрастурктуры. Среди объектов госвложений значится и национальная почтовая служба.

Правительство надеется таким образом создавать новые рабочие места. Сегодня это – проблема “номер один”. В декабре число французов, впервые обратившихзся на биржу труда подскочило на 11,4%. Пока уровень безработицы – 7,9%, по прогнозам правительства, безработица перейдет 10-процентную отметку только к концу этого года. Похоже, в реальности это произойджет раньше.