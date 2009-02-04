ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 февраля

Украинские СМИ

Газета «Экономические известия» в материале «Нацбанк помог кредитованию» подает оказавшиеся в распоряжении редакции сведения о предварительных результатах деятельности крупнейших банков за последний месяц 2008 года. В них отмечается, что последний месяц минувшего года только закрепил тенденцию к вымыванию ресурсов из банковской системы. Абсолютный отток депозитов юридических и физических лиц в гривне констатировали 13 банков, в долларах — 14 банков, в евро — 15 кредитно-финансовых учреждений из 18 крупнейших. Общий отток депозитных ресурсов из банковской системы в декабре составил 6,56 млрд. грн. Но даже, несмотря на такие потери, многие банки продолжали активно кредитовать. http://www.eizvestia.com/state/full/4176683

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В статье «Игорь Сырый: даже в Европе сейчас не хватает стабильности» в издании «Коммерсантъ» подается интервью генерального директора «Метинвест Холдинга» Игоря Сырыя. Эксперт прогнозирует, когда можно ожидать улучшения ситуации в отечественной металлургии, пережившей минувшей осенью колоссальный спад производства, последствия которого испытала вся страна. «Я надеюсь, что во II полугодии (2009 года – УНИАН) ситуация улучшится, и тогда объем производства у нас будет на уровне 85% уровня прошлого», - сказал, в частности, Сырый. http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1113078

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В материале «Коммерсанта» под названием «Металл пошел по домнам» также рассматриваются проблемы украинских металлургов. В нем приводятся данные Минпромполитики об итогах работы горно-металлургической отрасли в январе 2009 года и оперативные сведения о работе в первые дни февраля. В статье также подаются оценки ситуации руководства Мариупольского меткомбината им. Ильича, ОАО «Запорожсталь» и других экспертов метотрасли. http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1113112

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Газета Верховной Рады «Голос Украины» в статье «Госбюджет — доходное место, или как Госказначейство опровергло информацию с Банковой» подает оценку показателей госбюджета Украины в январе 2009 года председателя Госказначейства Татьяны Слюз. По предварительным данным, по ее словам, госбюджет в январе привлек 12,2 миллиарда гривень, что свидетельствует о перевыполнении плана на один процент. http://www.golos.com.ua/rus/article/1233673228.html

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Газета «Дело» в публикации «ПриватБанк продал своих заемщиков» рассказывает о том, что банк продал часть своего кредитного портфеля дружественному Акцент-Банку. Заемщики узнали о смене кредитора, только когда тот начал повышать ставки по выданным кредитам. "Это была единичная сделка по продаже портфеля кредитов Акцент-Банку. Мы провели эту операцию почти полтора года назад, так как была необходимость в оптимизации работы этого банка», - цитирует издание зампредседателя правления ПриватБанка Юрия Пикуша. Каким образом часть кредитного портфеля «Привата» оказалась в распоряжении другого банка, выясняли журналисты газеты. Также в статье подаются мнения по этому поводу нескольких юридических экспертов. http://delo.ua/news/100038/

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Издание «Украина молода» разместила сегодня статью «Диагноз: острая финансовая недостаточность», в которой глава Профсоюза работников здравоохранения Виктория Коваль дает весьма негативные оценки относительно финансирования отечественной медицины. В частности, она считает, что в 2009 году бюджет покроет лишь 60% потребностей медицины в Украине. http://www.umoloda.kiev.ua/number/1341/188/47302/

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Правительственная газета «Урядовый курьер» в материале «Энергетического коллапса не будет» рассказывает о ближайших планах развития энергетической отрасли со слов министра топлива и энергетики Юрия Продана. Министр сообщил, что стоимость инвестиционных проектов на 2009 год составляет 6,6 млрд. грн. http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=622

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«Газета по-киевски» в статье «Бюджету грозит длительный «перекур» дает оценки экономиста Центра экономического прогнозирования Василия Ланового относительно политики быстрого повышения акциза на табачные изделия. Он считает, в частности, что четвертого и такого значительного повышения акциза за последний год, да еще и в условиях экономического кризиса, украинская табачная отрасль просто не выдержит. По расчетам экономиста, предлагаемый акциз будет вдвое выше, чем в России, и примерно в 10 раз выше, чем в Молдове, причем надо учитывать, что отпускные цены на сигареты в этих странах уже сейчас ниже, чем в Украине. http://mycityua.com/articles/country/2009/02/04/083948.html

Российские СМИ

«Ведомости» в материале «Запас на кризис» сообщает о том, что к 1 февраля объем средств двух нацфондов России достиг почти 8 трлн руб., удвоившись за год, при этом более 1,6 трлн руб. дохода обеспечила курсовая переоценка. Комментирует подробнее ситуацию замдиректора департамента Минфина Петр Казакевич. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/04/180053

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В размещенной изданием «РБК daily» статье «Сбербанк урезал валютные ставки по вкладам» говорится о недавних коррективах в тарифной политике Сбербанка, снизившего ставки по валютным вкладам и повысившего ставки по ипотеке и автокредитам. Изменения комментирует директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина. http://www.rbcdaily.ru/index4.shtml

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Издание «Коммерсантъ» предлагает материал «Минэнерго учится солить нефть», в котором рассказывается об итогах вчерашнего совещания в Минэнерго России. На нем представители государства и нефтяных компаний впервые обсудили на официальном уровне идею создания государственного нефтяного резерва, использование которого могло бы стабилизировать внутренние цены на нефть и нефтепродукты. Идея резерва не пользуется популярностью на рынке, эксперты сомневаются в экономической обоснованности этого проекта, но опасаются чисто политического решения: вице-премьер Игорь Сечин лоббирует эту идею, заимствованную из опыта США, с июня 2008 года. В статье приводятся оценки неназванных участников совещания и предложения Минэнерго РФhttp://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1112946&NodesID=4 .

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Также в сегодняшнем «Коммерсанте» размещено интервью министра транспорта РФ Игоря Левитина. В статье «Не все инвесторы готовы подтвердить свои обязательства» он сообщает о том, что экономический кризис в России привел к резкому падению перевозок почти на всех видах транспорта, а также делится планами, как государство собирается поддержать отрасль и за счет чего может продолжиться реализация крупных инфраструктурных проектов. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1112838&NodesID=4

(УНИАН)