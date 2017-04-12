Гройсман – министрам: украинцы в 2017 году должны ощутить экономический рост
"Уважаемые коллеги, давайте во всех сферах нашей жизни сделаем капитальный ремонт и реконструкцию для того, чтобы Украина была успешной", - сказал глава правительства.
Украинцы после достижения в 2014-2016 годах стабилизации ситуации уже в текущем году должны ощутить экономический рост, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
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«Хочу подчеркнуть, что все основания говорить о том, что 2017 год утвердится как год роста, есть. Но нужно, чтобы он утвердился как год ощущения украинских граждан, что ситуация изменилась, изменилась в лучшую сторону. Уважаемые коллеги, давайте во всех сферах нашей жизни сделаем капитальный ремонт и реконструкцию для того, чтобы Украина была успешной», - сказал глава правительства.
Также Гройсман отметил, что члены правительства должны консолидировать усилия для улучшения качества жизни украинских граждан.
«Хочу поощрить всех нас динамично, качественно и эффективно двигаться дальше. План действий правительства до 2020 года утвержден, теперь наше главное задание - выполнять этот план в интересах украинцев», - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал УНИАН, Всемирный банк и МВФ прогнозируют рост экономики Украины в 2017 году на 2%. По данным Госстата, в 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%.
Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.
Гройсман ранее призвал народных депутатов поддержать пять предложенных правительством реформ для обеспечения экономического роста: пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины.