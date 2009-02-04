Тимошенко: таможня увеличила перечисления в бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что на сегодняшний день таможня начала продуктивную работу и объемы средств, перечисляемых в госбюджет, начали увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что только за вчерашний день в бюджет было перечислено 4,5 млн. долл. за товар, задержанный на границе. “4,5 млн. долларов наличными в бюджет сразу, что тоже приятно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр высказала надежду, что и в дальнейшем новое руководство Гостаможслужбы будет работать успешно.

Как сообщал УНИАН, за январь 2008 года Государственная таможенная служба фактически обеспечила поступление в Государственный бюджет в размере 5 032 млн. грн., что составляет 106% показателя росписи на января 2008 года.