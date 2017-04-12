Министр соцполитики рассказал, от чего будет зависеть уровень повышения пенсий

Поступления в Пенсионный фонд Украины в первом квартале этого года благодаря повышению минимальной заработной платы выросли на 37%, что позволит провести осовременивание пенсий за счет собственных поступлений Пенсионного фонда.

Об этом заявил журналистам министр социальной политики Андрей Рева в Кабинете министров.

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«За первые 3 месяца поступления в Пенсионный фонд выросли на 37%. Это означает, что в течение первого квартала свыше нового плана поступило 7 млрд грн. Мы посчитали, что до конца года нам необходимо дополнительно к тем средства, которые предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда, 11-12 млрд грн. Учитывая сверхплановые 7 млрд грн, к октябрю месяцу мы на эту сумму выйдем», - сказал Рева, отвечая на вопрос, за счет каких ресурсов будет проводиться осовременивание пенсий.

При этом он отметил, что правительство не пойдет на повышение дотаций Пенсионного фонда, которые на сегодня уже достигли 141 млрд грн.

Что касается уровня повышения пенсий, то Рева сообщил, что этот показатель будет рассчитываться по формуле, которая учитывает страховой стаж и размер взносов. «Начиная с 2000 года, все взносы персонифицированы – можно посмотреть и сопоставить свой взнос со средней заработной платой за тот месяц, в котором уплачен взнос, и рассчитать соответствующий коэффициент», - пояснил он.

Что касается периода до 2000 года, по словам министра, для этой группы пенсионеров также есть методика. «Ключевым элементом этой формулы является показатель средней заработной платы, который с 2012 года не пересматривался. Представьте, в этом году у пенсионера, который идет на пенсию, этот показатель 3,7 тыс. гн, в прошлом году – 3,2 тыс грн, а у пенсионера до 2012 года – 1,197 тыс. грн», - отметил он.

Рева подчеркнул, что именно для урегулирования этого огромного разрыва в уровне пенсий и проводится осовременивание пенсий. «Тот, кто сегодня идет на пенсию, мало того, что получает высокую пенсию, но еще и может работать, боле менее в силе и здоровье. В результате люди, которые достигли так называемого возраста «немощности» и испытывают большие потребности в лечении и покупке лекарств, оказываются в худшем состоянии, чем те, что идет на пенсию сейчас», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.